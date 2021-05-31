Зеленский предложил добавить к "нормандскому" формату темы Крыма и СП-2
Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести новый формат переговоров по урегулированию ситуации в стране, сообщает Факты.ICTV.
По словам Зеленского, новый формат можно объединить с Нормандским, поскольку тот охватывает лишь вопрос урегулирования ситуации на Донбассе.
В новом формате Зеленский предлагает обсуждать частности возвращение временно оккупированного Крыма и строительство газопровода Северный поток-2.
"В нормандском нет речи ни о Крыме, ни о трубе, ни о гарантиях безопасности. Нормандский формат и его темы в таком случае стали бы частью этой конструкции", — рассказал Зеленский в интервью немецкому изданию.