Под Одессой поймали подозреваемого в изнасиловании ребенка

Инцидент произошел 29 мая в селе Троицкое Одесского района. Неизвестный мужчина затащил несовершеннолетнюю девочку в помещение на улице Днестровская, 1 и совершил в отношении нее сексуальное насилие, сообщает Факты.ICTV.

Подозреваемым оказался 31-летний ранее судимый житель города Килия. Девочка сразу же рассказала родным и полиции, что произошло, а также описала злоумышленника, что помогло быстро установить его личность и местонахождение.

К поискам насильника кроме правоохранителей присоединились пограничники и почти все односельчане. Они несколько часов осматривали улицы, заброшенные здания, лесопосадки и поля, и на окраине села в построенной злоумышленником лачуге, его задержали.

Мужчина ведет нищенский образ жизни и имеет не одну судимость за имущественные и наркопреступления. Теперь ему грозит срок от десяти до пятнадцати лет за решеткой.