В Киеве задержали опасного преступника, дерзко сбежавшего из суда

На Киевщине объявили полицейскую спецоперацию из-за побега из здания суда опасного преступника, сообщает Факты.ICTV.

В Ирпенский суд обвиняемого привез конвой, пока ждали заседания, мужчина попросился в туалет, расположенный на улице. Воспользовавшись моментом, он ударил одного из стражей и скрылся. Беглецом является 48-летний иностранец Афрас Мамедов, который знакомился с женщинами на улице, ухаживал и напрашивался к ним домой.

После любовных утех Афрас бил своих дам и требовал отдать все драгоценности и деньги, иначе угрожал убить.

"Установили женщину, которая сообщила нам, что планировала встретиться с человеком, с которым познакомилась случайно, и он предложил ей взять из дома драгоценности, золото и вместе сходить в храм с целью очистки собственной души от какого-то негативного влияния" , — рассказывает руководитель полиции Киевщины Андрей Небитов о задержании преступника

После побега из суда Афрас отправился в Киев, но насладиться свободой ему не удалось. Мужчину узнал сотрудник спецполка столичной полиции Евгений, когда гулял с женой и детьми. Полицейский скрутил его и попросил, чтобы прохожие вызвали подмогу.

В полиции Киевщины считают, что преступник имел сообщников и ему банально помогли. Двое вероятно причастных к бегству правоохранителей теперь уволят со службы.

"Семь человек будут привлечены к ответственности, дисциплинарной. По двум работникам принято решение об увольнении их из рядов Национальной полиции, более того, работники инспекции по личному составу внутренней безопасности собрали все необходимые материалы для передачи в ГБР" , — отмечает Небытов.

За побег Афасу грозит еще две статьи о насилии в отношении работника полиции и побег из-под стражи.