Досуг британцев оказался на грани выживания из-за оттока мигрантов

Бизнес гостеприимства и общепита Великобритании оказался на грани выживания из-за оттока мигрантов в пандемию. Предпринимателям все труднее удовлетворить растущий после коронавируса спрос британцев на их традиционный досуг в пабах и ресторанах, так как не хватает обслуживающего персонала, сообщает Лента.Ру.

Серьезная нехватка персонала проявилась в заведениях сферы гостеприимства на фоне огромного роста заказов. В то время как жители Соединенного Королевства возвращаются к своему обычному образу жизни после затянувшегося локдауна, компании не в силах обеспечить все гостиницы и заведения общепита сотрудниками, пишет The Guardian. Около половины старого персонала не вернулось на рабочие места из-за Brexit и долгих коронавирусных ограничений.

Гендиректор ассоциации сферы развлечений, гостиничного и ресторанного бизнеса в Великобритании (Night Time Industries Association (NTIA)) Майкл Килл заявил, что даже открывшиеся заведения не могут запустить работу в допандемийных масштабах.

«Наблюдается острая нехватка кадров. Многие рабочие из Европы после Brexit получили другую работу и больше не вернутся» , — сообщил Килл.

Британская ассоциация пива и пабов (The British Beer and Pub Association (BBPA)) попросила у правительства «финансовую компенсацию» на то, чтобы запустить бизнес в полном объеме. У многих организаций, в частности, накопились серьезные долги за аренду в период простоя. Государственный мораторий на конфискацию имущества арендаторов из-за задолженности закончится с 1 июля.

В преддверии отмены в Великобритании с 21 июня большинства запретов, связанных с COVID-19, количество бронирований выросло в десять раз, заявили билетные компании. При этом аналитики консалтинговой компании AlixPartners подсчитали, что все еще закрыты четверть лицензированных гостиниц — около 25 000 заведений. Продажи билетов на различные мероприятия в мае в Англии выросли в 5,6 раза, в Шотландии, Северной Ирландии и Уэльсе — в 10 раз по сравнению с тем же периодом 2019 года.