В Израиле сняли все карантинные ограничения, кроме масочного режима

В Израиле из-за стабильно низкого уровня заболеваемости коронавирусом отменены все карантинные ограничения. Обязательным остается ношения масок в помещениях, сообщает РБК-Украина.

Не продлены все остававшиеся ограничения после истечения их срока действия 1 июня 2021 года. Необходимость в зеленом пропуске устранена, ограничения фиолетового стандарта отменены, передает радио "Кан".

Предписание об обязательном ношении масок в закрытых помещениях будет оставаться в силе до тех пор, пока не будет решено иначе, передает представитель Минздрава.

"Зеленый пропуск" - это документ о вакцинации, который ранее был необходим при посещении ряда общественных мероприятий и заведений, а "фиолетовый стандарт" регулировал работу общественных учреждений и заведений.

Несмотря на отмену большинства внутренних ограничений, в Израиле продолжат действовать запреты на выезд своих граждан в страны с максимальным риском по COVID-19.