Подборка фраз, которые могут разрушить отношения

У каждой пары есть ссоры. Они являются необходимой частью отношений и понимания друг друга. Разрешенные конфликты помогают партнерам лучше узнать друг друга и даже сильнее полюбить, сообщает Обозреватель.

Несколько простых советов, чтобы наладить отношения, выделил психолог Рэнди Гунтер.

Так, Гунтер отмечает, что разрешить конфликт и полностью победить недосказанность можно лишь тогда, когда оба партнера будут оставаться в рамках взаимно согласованных границ приличия и личной честности. Кроме того, определенные слова и фразы, брошенные в порыве ярости, могут обесценить партнера и оставить ему шрамы, которые можно будет "вылечить" лишь с помощью психолога.

К таким заявлениям преимущественно относятся те, которые подрывают самооценку человека или унижают в глазах других.

Например, к таким фразам относятся: