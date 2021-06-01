Подборка фраз, которые могут разрушить отношения
У каждой пары есть ссоры. Они являются необходимой частью отношений и понимания друг друга. Разрешенные конфликты помогают партнерам лучше узнать друг друга и даже сильнее полюбить, сообщает Обозреватель.
Несколько простых советов, чтобы наладить отношения, выделил психолог Рэнди Гунтер.
Так, Гунтер отмечает, что разрешить конфликт и полностью победить недосказанность можно лишь тогда, когда оба партнера будут оставаться в рамках взаимно согласованных границ приличия и личной честности. Кроме того, определенные слова и фразы, брошенные в порыве ярости, могут обесценить партнера и оставить ему шрамы, которые можно будет "вылечить" лишь с помощью психолога.
К таким заявлениям преимущественно относятся те, которые подрывают самооценку человека или унижают в глазах других.
Например, к таким фразам относятся:
- "Люди смеются над тобой за твоей спиной";
- "Почему ты так уверен(а), что кто-то когда-нибудь тебя еще захочет?";
- "Неудивительно, что все твои отношения прекратились";
- "Ты неудачник(ца), и всегда им был(а)";
- "Ты невыносим(а)";
- "Ты мне не нужен(а). И никогда не был(а)";
- "Мне стыдно быть с тобой на людях";
- "Ты думаешь только о себе";
- "Ты разрушаешь все, к чему прикасаешься".