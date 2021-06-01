Названа дата проведения саммита Украина-ЕС

Саммит Украина - Европейский Союз в этом году состоится 12 октября. Саммиты проходят каждый год поочередно в Украине и Брюсселе, сообщает УНИАН.

"На совместном заседании комитетов евроинтеграции и внешней политики было сообщено, что следующий Саммит Украина - ЕС состоится 12 октября 2021 года" , - сказала народный депутат от "Слуги народа" Мезенцева.

Предыдущий саммит Украина-Европейский Союз состоялся 6 октября 2020 года в Брюсселе. По итогам саммита были подписаны соглашения на общую сумму 390 млн евро.

Украина и Европейский союз проводят саммиты на основании статьи 5 Соглашения об ассоциации. Заседания саммитов проводятся при участии президента Украины, президента Европейского совета и президента Европейской комиссии.