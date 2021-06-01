Устрашает НАТО: в США взволнованы ядерным арсеналом России

Россия обладает наибольшим в мире ядерным арсеналом и тем самым устрашает НАТО, об этом заявил американский журналист Марк Эпископос в статье журнала National Interest, сообщает Лента.Ру.

По его словам, российские вооруженные силы имеют от трех до шести тысяч единиц такого оружия и постоянно модернизирует его. Речь идет о боеголовках, полученных в наследие от СССР и новейших тактических комплексах последних лет.

«Есть один аспект российского военного планирования, который вряд ли изменится в ближайшее время — это стремление Москвы полагаться на тактическое ядерное оружие в качестве основного сдерживающего фактора против Организации Североатлантического договора» , — подчеркнул Эпископос.

Он добавил, что большая часть вооружений задействована во флоте, журналист обратил внимание на новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М» и фрегате проекта 22350 «Адмирал Горшков». По его словам, это оружие Москва не намерена использовать для наступления, однако оно рассматривается как средство сдерживания и способ для России «играть по общим правилам в случае тотальной войны, которой никто не желает».