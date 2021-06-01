Курс валют НБУ на 1 июня
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 1 июня 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 31 мая, упал на 3 коп до 27.47 за 1 доллар.
Евро подорожал на 12 коп до 33.51 за 1 евро.
Курс рубля достиг уровня 3.74 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 3 коп до 38.96 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос на 5 коп до 30.52 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого повысился на 2 коп до 7.47 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.467400
|EUR
|Евро
|33.511600
|RUB
|Рубль
|0.374220
|GBP
|Фунт стерлингов
|38.957000
|CHF
|Швейцарский франк
|30.517600
|PLN
|Польский злотый
|7.468800