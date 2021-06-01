Макрон с женой привились от коронавируса

Президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит привились от коронавируса COVID-19 во вторник, 31 мая.

Об этом написал глава государства на своей странице в Twitter.

"Привился" , - написал Макрон.

Позже французский лидер добавил, что прививки получили он и первая леди, и призвал сограждан вакцинироваться от инфекции.

"Как мы с Брижит, как уже 25 миллионов французов, давайте сделаем прививку! Чтобы защитить себя, защитить наших близких" , - говорится в сообщении.

При этом не указано, какой препарат использовался для вакцинации.