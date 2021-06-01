Самые дорогие спортивные авто, проданные на аукционах

Аукционы – интересные мероприятия, на которых любая машина стоит столько, сколько кто-то готов за нее заплатить. Там нет рекомендаций, где сказано, что участники должны потратить миллионы, но они это делают, сообщает Обозреватель.

На аукционах очень богатые люди могут отдать десятки миллионов долларов за старый спортивный автомобиль, не беспокоясь о насмешках. Конечно, это происходит редко, и, скорее всего, это будет какая-то итальянская марка.

Ferrari 275 GTB NART продали за 27,5 млн долл. Источник: Википедия

Ferrari в 1964 году создала модель 275, которая пришла на смену 250. Ее производили в течение двух лет и она имела различных модификации, которые создавали в очень ограниченном количестве. Две из них являются одними из самых дорогих автомобилей, проданных на аукционах.

Это 275 GTB/C в кузове Scaglietti, которого создали всего в трех экземплярах, и 275 GTB NART, которого выпустили 10 единиц. Первый автомобиль имеет 3,3-литровый двигатель V12, который выдает 300 л.с. и 257 километров в час. В 2014 году один из его трех экземпляров продали за 26,4 миллиона долларов. 275 GTB NART в специальном издании продали в 2013 году за 27,5 миллионов долларов.

Один из четырех Ferrari 290 MM. Источник: Википедия

Название автомобиля в честь какого-либо известного человека или гонки добавляет ему цены на аукционах. В 2018 году редкий Ferrari 290MM 1956 года, название которого происходит от легендарной гонки "Милле Милья", продали за 22 миллиона долларов. А за три года до этого другой Ferrari 290MM, названный в честь гонщика Хуана-Мануэля Фанхио, смогли продать за 28 миллионов долларов.

Эта модель также является невероятно редкой. В 1956 году ее доработали и выпустили в четырех экземплярах для "Милле Милья". Автомобиль ездит с совершенно новым 3,5-литровым двигателем V12, что обеспечивает максимальную скорость 273 километров в час.

Mercedes-Benz W196, который выиграл Формулу-1 в 1954 году. Источник: Red Bull

Владеть историческим гоночным автомобилем – это одно, а владеть таким, что все еще имеет следы и грязь с последнего своего соревнования – это как будто открытие капсулы времени. Одним из таких автомобилей является Mercedes W196, который с упомянутым Фанхио за рулем победил в Формуле-1 в 1954 году.

Его приобрели в 2013 году за 29,6 миллионов долларов. Спорткар оснащен 2,5-литровый восьмицилиндровым двигателем на 257 лошадиных сил.

Ferrari 335 Scaglietti имеет 390 лошадиных сил. Источник: Red Bull

Ferrari 335 Scaglietti, в отличие от некоторых других спортивных автомобилей марки, не был построен для одной гоночной серии или события. Он в течение двух лет с большим успехом боролся в гонках "12 часов Себринга", "Милле Милья" и "24 часа Ле Мана".

Ferrari выпустила лишь четыре 335 S, один из которых был создан с 315 S. Ездит на новом 4-литровом двигателе V12 мощностью 390 л.с. Одна из машин была выставлена на аукцион в 2016 году и продана за 35,7 миллиона долларов.

Ferrari 250 GTO продали за 48 миллионов долларов. Источник: Википедия

Ferrari 250 GTO – один из самых дорогих автомобилей, проданных в общем на всех аукционах, не только спортивных.

Две из этих моделей 250 GTO и Berlinetta продали когда-то за 48 и 38 миллионов долларов соответственно. Их главной особенностью называют 3-литровый двигатель V12.