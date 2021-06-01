Зеленский рассказал об использовании 5 статьи в случае вступления в НАТО

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не хочет войны. Поэтому, если получит членство в НАТО, постарается избежать применения пятой статьи устава организации, которая требует привлечения всех стран-членов к войне на стороне атакованного союзника, сообщает Обозреватель.

К тому же у государства будет план "Б", сказал украинский лидер в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. В нем журналист отметил, мол, некоторые страны-участницы с опаской относятся к Украине в Альянсе, пока она воюет с Россией, ведь так Киев сможет применить пятую статью коллективной обороны.

"Это было бы вопросом переговоров. Украина не хочет войны. Мы не говорим: "Ой, да ладно". Мы не думаем об этом. И видим ли мы альтернативу Альянса для нас? Вопрос в том, как выйти из этой сложной ситуации… сложившейся со вступлением Украины в НАТО. Я могу ответить на этот вопрос для вас. Украина может иметь план "Б", – заявил в ответ Зеленский.

По его словам, когда Украина вернет свои временно оккупированные РФ территории и восстановит территориальную целостность, то США и Европейский Союз могли бы гарантировать государству безопасность. В этом и заключается его план "Б".

В частности, президент подчеркнул: если однажды Украина вернет Донбасс и Крым, она не должна быть обеспечена неопределенными договоренностям, которые легко можно нарушить. Например, как это было с Будапештским меморандумом.

"Скорее всего, должны быть серьезные игроки – ЕС и США. Затем они обеспечили бы Украине будущий особый статус в сфере безопасности", – добавил Зеленский.

Справка: статья 5 НАТО о коллективной обороне означает, что нападение на одного из членов Альянса рассматривается как нападение на всех его членов. Впервые за свою историю НАТО применило ее после террористических атак, совершенных 11 сентября 2001 года против США.

Напомним: президент заявил, что единственным путем к окончанию войны на Донбассе является вступление Украины в НАТО. В России в ответ пригрозили, что в таком случае украинцам будет еще хуже. Мол, конфликт приобретет еще большие масштабы.