Надежные и дешевые внедорожники: топ моделей

Внедорожник должен соответствовать ряду требований: надежность, проходимость, простота исполнения и крепкость конструкции. Не важно, нужен вам автомобиль для охоты и рыбалки или просто "на всякий случай" – ассортимент очень широкий, сообщает Обозреватель.

Мы упростили задачу и выбрали надежные автомобили, которые можно недорого приобрести на вторичном рынке. Главное, не забывать, что все машины довольно старые и, скорее всего, эксплуатировались в тяжелых условиях. Поэтому качественный уход за машиной прежним владельцем важен как никогда.

Mitsubishi Pajero

Японские внедорожники – беспроигрышный вариант, если нужен надежный автомобиль за пределами асфальта. Второе поколение Mitsubishi Pajero еще и позволит сэкономить. В пределах $6000 можно найти хороший экземпляр, однако выбирать нужно очень внимательно – "живых" экземпляров осталось немного. Но если удастся такой купить – это настоящий джекпот.

Mitsubishi Pajero второго поколения – старая, но надежная машина. Источник: Mitsubishi

Возраст Pajero в полной мере отражается на салоне. Источник: Mitsubishi

Nissan Terrano

Не такой популярный, но просто потрясающий небольшой внедорожник. Проблем автомобиль не доставит, если за ним следили. Редкий автомобиль не так просто найти в продаже, тем более в хорошем состоянии, и цена от этого чуть выше – около $7000.

Nissan Terrano отлично подходит для покорения бездорожья. Источник: Nissan

Интерьер Nissan Terrano кажется старым, как и весь автомобиль. Источник: Nissan

Mitsubishi Pajero Sport

Известный еще из 90-х годов прошлого столетия Mitsubishi Pajero Sport заслуженно обрел репутацию надежной машины. Этот внедорожник будет ехать даже в полуживом состоянии. Но это вовсе не значит, что такое положение дел должно вас устраивать. Ищите удовлетворительный экземпляр – примерно за $7500 – и сможете наслаждаться своим приобретением долгие годы.

Mitsubishi Pajero Sport – крепкий и надежный автомобиль. Источник: Mitsubishi

Салон Pajero Sport ничем не примечателен. Источник: Mitsubishi

Suzuki Grand Vitara

Suzuki Grand Vitara – небольшой автомобиль. Значит, на нем вы сможете забраться почти куда угодно. При этом практичность не пострадает, ведь в продаже можно найти даже удлиненные варианты с местами на 7 человек в салоне. Правда, для такой маленькой в целом машины цена немного "кусается" – порядка $7000. Ищите машину в хорошем состоянии и на бездорожье своим выбором будете очень довольны.

Suzuki Grand Vitara – компактный и удобный внедорожник. Источник: Suzuki

Grand Vitara внутри прост и функционален. Источник: Suzuki

Jeep Grand Cherokee

Настоящая автомобильная классика! Эта модель подойдет тем, кто хочет добавить к вездеходу премиальный имидж. Хотя в Jeep Grand Cherokee ничего роскошного на самом деле нет, но машина за долгие годы обзавелась репутацией престижного автомобиля. В том числе по этой причине спрос на вторичном рынке оживился. Однако сейчас еще можно найти неплохие образцы примерно за $8000.

Jeep Grand Cherokee выглядит очень респектабельно. Источник: Jeep

Grand Cherokee внутри выглядит "роскошно", но все материалы очень простые. Источник: Jeep

Но в дальнейшем придется поймать баланс между улетающей в космос ценой и стремительно снижающимся числом "живых" экземпляров. Если вам нужен хороший Jeep Grand Cherokee, торопитесь. Но выбирать машину необходимо очень внимательно – владельцы редко их жалеют.