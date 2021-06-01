В Харькове иностранец бросился под поезд метро

В Харькове на станции Алексеевская пассажир прыгнул на рельсы перед поездом. Инцидент произошел 31 мая в 21:18, ссылаясь на пресс-службу Харьковского метрополитена, сообщает Корреспондент.

"Сейчас с пассажиром работают правоохранители. На график движения поездов указанное происшествие не повлияло", – говорится в сообщении.

В местных Telegram-каналах появилось видео инцидента. Согласно сообщениям из соцсетей, машинист успел вовремя затормозить.

Мужчину задержала полиция.