Долгожданная модель Ford появилась на дороге

Несмотря на предположения инсайдеров, новинка останется верна сегменту седанов, сообщает Автоцентр.

Американский производитель заявил о том, что для Ford Mondeo, который в пятом поколении производится с 2013 года, уже нет места на конвейере. Также сообщалось, что преемника у популярной модели не будет, так как спрос на седаны неумолимо катится вниз. Однако в последствии компания пересмотрела свое решение и приступила к разработке следующего поколения автомобиля.

Впервые прототип нового Форд Мондео заметили во время прохождения дорожных испытаний в феврале этого года. Кузов тестового мула был покрыт плотным камуфляжем и дополнен специальными фальшпанелями, которые придавали ему более грубую высокую форму и делали схожим с Evos. Теперь фотошпионам удалось поймать машину в серийном кузове.

Автомобиль также покрыт маскировочной пленкой, но она не мешает рассмотреть силуэт и ключевые элементы экстерьера. Схожесть с Evos, который в настоящее время предлагается только на рынке Китая, сохранилась в передней части. Но прототип выглядит чуть ниже и длиннее. Это говорит о том, что новый Ford Mondeo будет относиться к сегменту седанов, а не кроссоверов. Также не стоит исключать лифтбэк.

Среди других особенностей машины можно выделить узкие светодиодные фары, крупную решетку радиатора, широкие колесные арки, длинный капот и выдвижные дверные ручки. Об оснащении и моторах пока ничего неизвестно. Предположительно, новинка получит гибридную силовую установку, аналогичную Kuga. Презентовать седан планируют до конца текущего года, а в продажу он поступит в начале 2022-го.