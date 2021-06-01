Самая привычная функция автомобиля скоро уйдет в историю

Системы безопасности вытеснят МКПП раньше, чем это сделают электромобили, сообщает Автоцентр.

Появление современных систем безопасности грозит полным отказом от механических коробок передач. Дело в том, что такие технологии, как система автоматического торможения и ряд других функций безопасности не работают с механическими коробками. Об этом пишет Automotive News Canada.

Сроки полного отказа от МКПП напрямую зависят от введения обязательной системы автономного экстренного торможения (AEB). Например, автомобили Subaru с механическими коробками поставляются без комплекта безопасности Eyesight. Это связано с тем, что они не имеют электронного стояночного тормоза, необходимого для работы AEB. Компания считает экономически нецелесообразным решение этой проблемы, поскольку продажи автомобилей с механическими коробками неуклонно падают.

Так, по данным канадского подразделения Mazda, в 2020 году продажи таких автомобилей составили всего 6,4%, тогда как в 2016 году занимали 19,2%. При этом спрос на спортивные автомобили Subaru с механической коробкой передач, такие как WRX / STI и BRZ, растет. Но большой статистики такие модели не делают.

Еще одним фактором отказа от старой доброй «механики» станет смещение в сторону «зеленой» энергии. По словам специалистов, оборудование электрифицированных автомобилей механическими коробками передач требует дополнительных технологий и оснащения, таких как электронное сцепление. Оно необходимо для обеспечения плавного переключения между ДВС и электродвигателем. Что в свете падения продаж трехпедальных моделей не слишком привлекательно для производителей.

По данным IHS Markit и ZF Group, продажи моделей с механическими коробами на мировом рынке упали до 17,1%. На североамериканском – до 1,2%. Более в того, в 2020 году продажи электромобилей в США превысили продажи автомобилей с ручным переключением передач. Поэтому вскоре привычные МКПП уйдут в историю. Скорее всего, доступные спортивные модели незначительно продлят срок жизни механических коробок.