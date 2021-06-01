Авиакомпания из Саудовской Аравии выходит на украинский рынок

Авиакомпания Flynas (Саудовская Аравия) выходит на украинский рынок с регулярными рейсами между Украиной и Саудовской Аравией, сообщает Интерфакс-Украина.

31 мая прошла встреча министра инфраструктуры Александра Кубракова и главного исполнительного директора Flynas Алмоганны Бандера.

"Каждое новое авиасообщение - это, прежде всего, новые возможности для развития бизнеса, туризма и интеграции Украины в мировые рынки. Именно поэтому увеличение регулярных направлений прямого авиасообщения - среди приоритетов министерства. Мы хотим, чтобы Украина стала крупным международным авиахабом, и такие шаги делают нас ближе к этой цели", - цитирует Кубракова пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Ранее Украина не имела регулярного прямого авиасообщения с Саудовской Аравией. Для осуществления перелета был нужен трансфер через Стамбул, Доху или Дубай.

Flynas - ведущий лоукостер Саудовской Аравии, с парком в 30 самолетов. Авиакомпания выполняет более 1,2 тыс. рейсов еженедельно по 35 внутренним и международным направлениям. Недавно авиаперевозчик заключил соглашение с Airbus о покупке 120 новых самолетов общей стоимостью $8,6 млрд.