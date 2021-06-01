В США каждую неделю продают более миллиона единиц оружия

В Соединенных Штатах Америки стремительно выросли продажи огнестрельного оружия. Только за одну неделю продается более миллиона единиц, сообщает Страна.ua.

По данным американского правительства, в марте прошлого года покупки впервые за неделю перевалили за миллионную отметку, а в марте этого года они составили уже 1,2 миллиона за семь дней.

"Продажи огнестрельного оружия в США подскочили в 2020 году на 64% по сравнению с предыдущим годом. Примерно каждый пятый из 17 млн американцев, купивших оружие в прошлом году, сделал это впервые. В текущем году оружейный бум в стране продолжается. Американцы приобрели свыше 2,3 млн единиц оружия только в январе - это самый высокий показатель с прошлого июля" , - приводит NYT данные Северо-Восточного университета и Гарвардского исследовательского центра по контролю за травмами.

Исследователь оружия Гарен Дж. Винтемут из Калифорнийского университета в Дэвисе считает, что в США произошла волна покупок, которую никогда раньше не видели.

Кроме того, по данным Северо-Восточного университета и Гарвардского исследовательского центра, не только люди, у которых уже было оружие, покупали больше, но и люди, у которых оно никогда не было, покупали его. При этом, около половины новых владельцев - женщины.

Правительство США не отслеживает количество оружия, проданного в стране.