Переводы в Украину растут: поступление валюты с начала года

Объем частных переводов в Украину из-за границы за апрель 2021 года составил 1093 млн долларов. Это на 26,4% больше, чем годом ранее (865 млн долларов, сообщает РБК-Украина.

Всего по данным НБУ за январь-апрель 2021 года в Украину поступило 3998 млн долларов, что на 7,0% больше, чем годом ранее (3738 млн долларов).

НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В январе-апреле 2021 года по неформальным каналам в Украину было переведено 1451 млн долларов, что на 158 млн долларов меньше, чем за этот же период годом ранее (1609 млн долларов).

Напомним, в целом объем частных переводов в Украину из-за границы в 2020 году составил 12 121 млн долларов. Это на 1,7% (на 200 млн долларов) больше, чем годом ранее (11 921 млн долларов). НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину.

В то же время заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост переводов трудовых мигрантов в Украину в 2021 году до 13 млрд долларов.