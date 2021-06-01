В Украине за прошлые сутки привили почти 14 тысяч человек

Лидерами вакцинации за минувшие сутки стали Киев и Харьковщина. Всего привито 1 032 038 украинцев, сообщает Корреспондент.

В Украине за минувшие сутки 13 937 граждан получили укол против коронавируса. Одной дозой вакцинировали 10 232 человека, полностью иммунизированы 3 705 человек.

Так, в течение суток работали 215 мобильных бригад и 317 пунктов прививки.

По состоянию на 1 июня в лист ожидания вакцинации записались 615 238 человек.

С начала прививочной кампании привит 1 032 038 человек, из них получили одну дозу – 1 032 036 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 129 482 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего сделано 1 161 518 прививок.

Лидерами вакцинации за минувшие сутки стали Киев (1577) и Харьковщина (1575), меньше всего вакцинировано жителей Черновицкой области (24).

Количество прививок в сутки (одна доза):