В Украине за прошлые сутки привили почти 14 тысяч человек
Лидерами вакцинации за минувшие сутки стали Киев и Харьковщина. Всего привито 1 032 038 украинцев, сообщает Корреспондент.
В Украине за минувшие сутки 13 937 граждан получили укол против коронавируса. Одной дозой вакцинировали 10 232 человека, полностью иммунизированы 3 705 человек.
Так, в течение суток работали 215 мобильных бригад и 317 пунктов прививки.
По состоянию на 1 июня в лист ожидания вакцинации записались 615 238 человек.
С начала прививочной кампании привит 1 032 038 человек, из них получили одну дозу – 1 032 036 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 129 482 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).
Всего сделано 1 161 518 прививок.
Лидерами вакцинации за минувшие сутки стали Киев (1577) и Харьковщина (1575), меньше всего вакцинировано жителей Черновицкой области (24).
Количество прививок в сутки (одна доза):
- Киев - 1577
- Винницкая область - 68
- Волынская область - 125
- Днепропетровская область - 832
- Донецкая область - 269
- Житомирская область - 118
- Закарпатская область - 193
- Запорожская область - 448
- Ивано-Франковская область - 90
- Киевская область - 359
- Кировоградская область - 272
- Луганская область - 51
- Львовская область - 318
- Николаевская область - 673
- Одесская область - 429
- Полтавская область - 992
- Ровенская область - 153
- Сумская область - 468
- Тернопольская область - 111
- Харьковская область - 1575
- Херсонская область - 232
- Хмельницкая область - 132
- Черкасская область - 122
- Черновицкая область - 24
- Черниговская область – 699