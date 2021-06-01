В Украине за прошлые сутки привили почти 14 тысяч человек

В Украине за прошлые сутки привили почти 14 тысяч человек

Лидерами вакцинации за минувшие сутки стали Киев и Харьковщина. Всего привито 1 032 038 украинцев, сообщает Корреспондент.

В Украине за минувшие сутки 13 937 граждан получили укол против коронавируса. Одной дозой вакцинировали 10 232 человека, полностью иммунизированы 3 705 человек.

Так, в течение суток работали 215 мобильных бригад и 317 пунктов прививки.

По состоянию на 1 июня в лист ожидания вакцинации записались 615 238 человек.

С начала прививочной кампании привит 1 032 038 человек, из них получили одну дозу – 1 032 036 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 129 482 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего сделано 1 161 518 прививок.

Лидерами вакцинации за минувшие сутки стали Киев (1577) и Харьковщина (1575), меньше всего вакцинировано жителей Черновицкой области (24).

Количество прививок в сутки (одна доза):

  • Киев - 1577
  • Винницкая область - 68
  • Волынская область - 125
  • Днепропетровская область - 832
  • Донецкая область - 269
  • Житомирская область - 118
  • Закарпатская область - 193
  • Запорожская область - 448
  • Ивано-Франковская область - 90
  • Киевская область - 359
  • Кировоградская область - 272
  • Луганская область - 51
  • Львовская область - 318
  • Николаевская область - 673
  • Одесская область - 429
  • Полтавская область - 992
  • Ровенская область - 153
  • Сумская область - 468
  • Тернопольская область - 111
  • Харьковская область - 1575
  • Херсонская область - 232
  • Хмельницкая область - 132
  • Черкасская область - 122
  • Черновицкая область - 24
  • Черниговская область – 699

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