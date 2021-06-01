Кирилл Тимошенко прокомментировал конфликт ОП с Кличко

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко считает, что ситуация вокруг киевской городской власти накалилась до предела, но не является при этом конфликтом Офиса президента с городским головой Виталием Кличко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Это конфликт Кличко, фактически, с самим собой и с горожанами. Инфраструктура не развивается, кроме планов по застройке жилья, которые были привязаны к генплану и перевыполняются.

В то же время планы по развитию инфраструктуры, развязок дорог, метро, мостов и т.д. не выполняются даже на 50%", - сказал Тимошенко.

По его мнению, "с учетом бюджета Киева можно было бы ускорить рост и развитие инфраструктуры" .

"Все, что когда-то строилось, как бы это странно не звучало, строилось при Александре Попове. Ни одной развязки, ни одной станции метро. Сейчас же строятся только парки, ставятся фонтаны, стелется газон. Это очень хорошо, но у Киева есть другие проблемы - это трафик, который действительно вырос, люди стоят в пробках, метро не развивается. Так не может быть", - считает Тимошенко.

"Выхода два: либо киевская власть поймет, что нужно этим заниматься, либо… Мэр – это избираемая должность, это неоспоримый факт, но по главе Киевской горадминистрации будут другие выводы. Но решать это президенту. Есть различные варианты, в том числе, и принятие законопроекта "О столице", и правок к действующему закону(…)", - сказал замглавы ОП.

При этом Тимошенко признал, что на выборах городского головы у Кличко не было реальных конкурентов.

"А есть альтернатива? Мы пытались создать ему альтернативу. Наверное, нужно немного больше времени", - отметил он.