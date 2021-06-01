Что приготовить на ужин из фарша: 5 рецептов из разных стран

Если стоит задача организовать сытный и оригинальный ужин, то на помощь приходит фарш. Любой. В том смысле, что кто-то предпочитает куриный, кто-то свиной, кто-то смешанный – это дело вкуса. Другой вопрос – приготовить с этим фаршем оригинальную еду. Ниже собраны одни из лучших рецептов из разных стран, которые можно смело готовить и удивлять всех, кто будет это есть, сообщает Сегодня.

Паста с мясным соусом

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Ингредиенты

Соль, молотый перец

Ригатони или другая средняя паста – 340 г

Фарш из говядины или баранины – 450 г

Мелко нарезанный лук – 1 шт.

Измельченный чеснок – 2 зубчика

Томатная паста – 1/2 стакана

Молотая корица – 1/2 ч. л.

Кайенский перец – 1/8 ч. л.

Красный винный уксус – 1 ст. л.

Способ приготовления

В большой кастрюле с кипящей подсоленной водой отварите пасту до состояния аль денте; процедите и верните в кастрюлю. Пока варятся макароны, обжарьте фарш в большой сковороде, разбивая комочки лопаткой. Это займет около 5 минут. Добавьте лук и чеснок; приправьте солью и перцем. Готовьте, помешивая, около 5 минут, пока лук не станет мягким. Добавьте томатную пасту, корицу и кайенский перец, готовьте 2 минуты. Добавьте 1 1/2 стакана воды, доведите до кипения и варите, пока смесь не загустеет, около 10 минут. Влейте уксус, снова приправьте солью и перцем. Добавьте соус в кастрюлю с пастой и перемешайте. Подавайте, по желанию посыпав тертым пармезаном.

Мясной рулет "Веллингтон-фарш" от Джейми Оливера

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Ингредиенты

Репчатый лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Стебель сельдерея – 1 шт.

Картофель – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Шампиньоны или грибы портобелло – 2 крупных шт.

Розмарин свежий – 4 веточки

Замороженный горошек – 1 большая горсть

Яйцо крупное – 1 шт.

Говяжий фарш – 500 г

Готовое слоеное тесто – 500 г

Оливковое масло

Мука для посыпки

Соль, свежемолотый перец – по вкусу

Способ приготовления

Слоеное тесто разморозьте. Овощи очистите. Лук, морковь, сельдерей и картофель нарежьте кубиками размером 1 см. Измельчите чеснок. У грибов отрежьте кончики ножек, а грибы нарежьте так же, как и овощи. Налейте в большую сковороду 2 ст. л. оливкового масла, поставьте на средний огонь и всыпьте нарезанные овощи и грибы. Оборвите листья розмарина, мелко их порубите и добавьте к овощам. Жарьте, помешивая, 8 минут. Всыпьте горошек и готовьте еще 1 минуту. Переложите овощную смесь в большую миску и дайте ей полностью остыть. Разбейте яйцо в чашку и взбейте его вилкой. Выложите в миску с овощами фарш, добавьте половину взбитого яйца, приправьте солью и перцем и тщательно перемешайте. Стол присыпьте мукой и раскатайте слоеное тесто в прямоугольник размером 45 на 65 см. При необходимости припыливайте тесто мукой, чтобы оно не прилипало к скалке. Расположите тесто длинной стороной к себе и вдоль этого края выложите начинку, немного отступая от края. Придайте начинке форму длинной ровной колбаски. Смажьте края теста частью оставшегося яйца. Заверните начинку в тесто так, чтобы она была полностью закрыта, и плотно сожмите края. Посыпьте противень мукой или смажьте маслом и переложите на него рулет. Смажьте рулет сверху и по бокам оставшимся яйцом. Пеките рулет в течение 1 часа в разогретой до 180 градусов духовке. Готовый рулет переложите на стол и нарежьте на порции. Подавайте его с овощами, картофельным пюре или салатом из свежих овощей.

Лазанья с фаршем и соусом бешамель

Ингредиенты

Листы для лазаньи

100 г тертого пармезана

Для мясного соуса

700 г мясного фарша

800 мл помидоров в собственном соку

1 луковица

1 морковь

2 зубчика чеснока

20 г сливочного масла

3 ст. л. оливкового масла

100 мл сухого белого вина

200 мл молока

1 щедрый пучок базилика

0.5 стебля сельдерея

1 ч. л. соли

Для соуса бешамель

600 мл молока

60 г сливочного масла

60 г муки

40 г тертого пармезана

Щепотка мускатного ореха

Способ приготовления

Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке. На сковороде разогреть сливочное и оливковое масло. Сначала обжарить лук до прозрачности, затем добавить морковь и мелко нарезанный сельдерей. Обжарить все вместе в течение нескольких минут. Выложить фарш и перемешать, разминая ложкой комочки мяса. Посолить, поперчить и добавить мелко нарезанный чеснок. Когда фарш слегка обжарится и полностью посереет, влить вино и тушить еще 5 минут, чтобы выпарился алкоголь. Добавить консервированные помидоры без кожицы, молоко и мелко нарезанный пучок базилика. Накрыть крышкой и тушить на небольшом огне, периодически помешивая, около 30 минут. При необходимости добавить еще немного соли. Пока тушится фарш, приготовить соус бешамель. Сливочное масло положить в сотейник с толстым дном и полностью растопить его на плите. Затем снять с плиты и небольшими порциями просеять муку в масло, каждый раз хорошо перемешивая, чтобы масло и мука соединились и не было комочков. Постепенно добавить молоко, тщательно перемешивая. Вернуть сотейник на плиту и варить до загустения на слабом огне. Снять с плиты, посолить, добавить щепотку мускатного ореха. Всыпать 40 г натертого пармезана и перемешать. Форму для запекания слегка смазать растительным маслом. На дно тонким слоем выложить мясной соус (несколько столовых ложек). Сверху разложить листы пасты, затем – слой рагу и слой соуса бешамель. Посыпать частью тертого пармезана. Повторить слои еще несколько раз, заканчивая тертым пармезаном. Накрыть форму листом фольги или крышкой. Отправить лазанью в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Подавать блюдо горячим.

Митболы в духовке по-итальянски

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Ингредиенты

500 г мясного фарша

1 яйцо

1/2 стакана хлебных крошек

2 ст. л. мелко натертого пармезана

1/4 ст. молока (60 мл)

1 ч. л. чесночного порошка

Соль, перец по вкусу

1 ч. л. сушеных итальянских трав

150 г моцареллы

800 мл томатного соуса

Способ приготовления

Смешать в миске все ингредиенты для мясных шариков. Моцареллу вынуть из рассола и нарезать кубиками со стороной 1 см. Из фарша сделать шарики, положив внутрь по кусочку моцареллы. Взять форму для запекания или жаропрочную сковороду, налить в нее треть соуса. Выложить шарики на небольшом расстоянии друг от друга. Залить митболы оставшимся томатным соусом и накрыть фольгой Запекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке в течение 45 минут.

Чили кон карне

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Ингредиенты

1 кг говяжьего фарша

1 репчатый лук

3 лавровых листа

4 зубчика чеснока

3 стручка перца чили

3 г тимьяна

1 ч. л. молотой зиры

Соль, перец по вкусу

300 г помидоров в собственном соку

2 ст. л. томатной пасты

1 банка консервированной красной фасоли

1 банка консервированной кукурузы

20 г соуса табаско (или по вкусу)

20 г вустерского соуса

По 1/4 шт. болгарского перца (красного, желтого, оранжевого и зеленого)

Способ приготовления