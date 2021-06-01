"Лето будет очень жарким": прогноз директора Укргидрометцентра

Температура воздуха летом в Украине может достигать 40 градусов. Об этом сказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, сообщает Радио Свобода.

"Если проанализировать состояние погоды в летний период за последние лет двадцать, то получается, что не может быть лето сейчас холодным... Начиная с июня, а особенно июль и август – это температура воздуха, которая будет значительно выше нормы, и в течение большого количества дней она будет достигать 30-35, а в отдельные дни даже 40 градусов, поэтому лето может быть только жарким. Другого лета у нас уже не будет", – сказал Кульбида.

Директор Укргидрометцентра отметил, что температура воздуха существенно повысится после первой декады июня.

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