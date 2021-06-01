Платежный баланс Украины за январь-апрель сведен с дефицитом

Платежный баланс Украины за январь-апрель 2021 года сведен с дефицитом в размере 166 млн долл. против профицита в 577 млн долл. годом ранее, сообщает УНИАН.

При этом непосредственно в апреле платежный баланс сведен с профицитом в 795 млн долл.

По данным НБУ, профицит текущего счета за январь-апрель составил 1,130 млрд долл. против профицита текущего счета в объеме 3,452 млрд долл. в январе-апреле 2020 года.

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