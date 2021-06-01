Toyota отметила 70-летие Land Cruiser новым Prado

Японская компания Toyota в этом году отмечает 70-летие внедорожника Land Cruiser. По случаю юбилея для своих фанов производитель подготовил специальную версию Prado 70th Anniversary, сообщает Обозреватель.

В нынешнем году поклонников внедорожника Land Cruiser ожидают сразу несколько приятных событий. Во-первых, компания готовится к мировой презентации нового поколения флагманского Land Cruiser 300. Во-вторых, в этом году производитель отмечает 70-летие культовой модели, и по этому случаю представил лимитированную серию 70th Anniversary.

От своих собратьев "юбиляр" отличается темным хромом, который украсил решетку радиатора и оклады окон. Источник: global.toyota

Напомним, что в 1951 году по мотивам Willys инженеры компании создали легкий армейский вездеход. Модель BJ, в 1954 году получившая название Land Cruiser, оснащалась рядным 6-цилииндровым 85-сильным мотором объемом 3,4 л. Привод осуществлялся на задние колеса, а с помощью механической блокировки можно было подключить переднюю пару колес. Автомобиль нашел множество поклонников, и с тех пор непрерывно совершенствовался.

Совсем скоро нас состоится долгожданный дебют Toyota Land Cruiser 300, о которым мы неоднократно писали. А пока в компании подготовили Prado 70th Anniversary Limited.

Prado 70th Anniversary Limited. Источник: global.toyota

От своих собратьев "юбиляр" отличается темным хромом, который украсил решетку радиатора и оклады окон. Корпусы зеркал, багажные рейлинги и 18-дюймовые легкосплавные диски окрашены в черный цвет, а на двери багажника появилась стильная эмблема серии. Покупатели смогут выбирать из пяти цветов кузова.

На двери багажника появилась стильная эмблема серии. Источник: global.toyota

Для отделки салона выбрали коричневую кожу, а напольные коврики украшены символикой 70th Anniversary.

Для отделки салона выбрали коричневую кожу. Источник: global.toyota

Напольные коврики украшены символикой 70th Anniversary. Источник: global.toyota

Для новинки предлагается два силовых агрегата на выбор – бензиновый мотор объемом 2,7 литра (163 л.с.) и 2,8-литровый турбодизель мощностью 204 л.с. В паре с ними работает хорошо знакомый 6-ступенчатый "автомат". Стоимость в Японии – от 39200 долларов.