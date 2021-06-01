В Украине утвердили День памяти детей, погибших из-за агрессии РФ

Верховная Рада учредила в Украине День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ, сообщает Новое время.

За соответствующее постановление во вторник, 1 июня, проголосовали 308 народных депутатов.

Согласно документу, память погибших детей, ставших жертвами конфликта, развязанного Россией на Востоке Украины, будут чтить ежегодно 4 июня.

В Верховной Раде отметили, что начиная с 2014 году в результате агрессии РФ в Украине погибли по меньшей мере 240 детей, более 40 из которых — из-за мин.

"Постановлением рекомендовано Кабинету министров, местным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления разработать и утвердить планы мероприятий по чествованию на государственном и местном уровнях памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", — говорится в сообщении на сайте парламента.