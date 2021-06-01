Психология детского рисунка: что вам пытается сказать ребенок

Каждый ребенок любит рисовать. У кого-то получается лучше, а у кого-то на листке бумаги выходят одни каракули. Не нужно воспринимать детские рисунки только как попытку изобразить происходящее вокруг. Каракули – это не только детское воображение, но и способ отразить внутреннее состояние малыша, показать и как он себя ощущает, сообщает Креатив.

Нужно уметь анализировать и расшифровывать картины, нарисованные чадом, дабы понять внутренний мир ребенка. Первым, что начинает малевать малыш, зачастую становятся кружки с палочками, изображающие людей. Эти наброски нет смысла анализировать и расшифровывать. Единственное, что может насторожить в столь раннем творчестве — выбор преимущественно темных цветов. Это указывает на мрачное настроение или неспособность различать оттенки. Когда дитя взрослеет, иллюстрации становятся более информативными, их можно и нужно расшифровывать.

Начиная с шестилетнего возраста, юный художник начинает изображать на альбомном листе свои чувства, переживания, мечты и скрытые проблемы. Какие картинки проще всего анализировать и разбирать?

Изображение семьи.

Портрет человека.

Образы-ситуации.

Образ семьи на рисунке

Подобное творчество поможет рассказать больше о семейных взаимоотношениях со стороны малыша. Первым делом стоит посмотреть на то, кого чадо добавило на альбомный лист, а кого предпочло не живописать. Если все семейство в сборе, тогда нужно посмотреть на то, как малютка изображает родню. Если он малюет вместо семейного портрета простой дом, тогда домашняя атмосфера слишком настороженная и ребенок не чувствует себя защищено и комфортно. Когда ребеночек рисует себя рядом с мамой, а папа стоит где-то вдалеке, это может говорить об недоверии юнца к главе семейства.

Надо взглянуть на рост и размер родственников – чадо может малевать как и реальные данные (мама ниже отца), так и свое представление, кто в доме является хозяином. Если вся семья нарисована вместе, а не по отдельности в разных углах листика, тогда дома царит дружественная и позитивная атмосфера.

Изображение человека

Требуется попросить малыша нарисовать человека, который на него похож. Подобный пример творчества расшифрует, как дитя воспринимает себя в обществе и кем хочет стать в будущем. Необходимо также посмотреть, какие цвета превалируют в иллюстрации. Если ребенок изображает все в серых цветах, это может свидетельствовать о недостаточной любви и опеке к нему. Когда на картинке дитя рисует не только себя, но и других людей, необходимо особо отметить на положение юнца. Если юноша стоит в сторонке, это сигнализирует о трудностях в общении со сверстниками.

Образы-ситуации в рисунках

Разбирать и анализировать изображения разных ситуаций – хороший метод разузнать, как юный художник чувствует себя в школе, в классе, у бабушки, у друзей, его психологическое состояние в тот момент времени. Детей непросто разговорить, однако метод рисования поможет узнать множество интересных деталей о своем наследнике. Когда юнец нарисует иллюстрацию, нужно будет аккуратно расспросить, где он на картине, какие его ощущения, он печальный или радостный – и почему?

Когда необходимо обратится к детскому врачу

Бессильный нажим на карандаш. У деток 5-6 лет слабое нажатие на карандаш может говорить о неврологических нарушениях в организме.

Внутренние органы рисуются слишком подробно. Речь не идет о простых сердечках, когда чадо слишком детально рисует внутренние органы, стоит посетить психиатра.

Большое количество повторений. Если малыш часто перерисовывает одно и тоже несколько раз, возможно, этот момент является психологически тяжелым, и он старается прожить данный трагичный период еще раз.

Необходимо пересмотреть все детские картины в общем. Какие эмоции они пытаются передать и как выглядит целостная картина. Надо постараться представить, какие эмоции испытывал малютка, когда создавал новое изображение. Желательно смотреть все иллюстрации разом, тогда можно получить общую картину психологического состояния ребенка.