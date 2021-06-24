Модные пастельные тона в одежде: как носить и с чем сочетать

Персиковый, мятный, ванильный, лавандовый…От одних названий голова идет кругом. Как можно в них не влюбиться? В весенне-летних сезонах пастель присутствовала всегда, но в 2021 году она особенно популярна. Возможно, всем сейчас не хватает чего-то светлого и спокойного, сообщает РБК-Украина.

Одежда пастельных оттенков смотрится женственно и романтично. Она придает образу легкости, элегантности и утонченности. Если носить ее близко к лицу, то она придает ему яркость, здоровое сияние и смягчает рельеф кожи. Чтобы ввести светлые оттенки в свой гардероб, особых усилий не понадобится.

Стилист Вика Барва рассказала в Instagram, как лучше носить и с чем сочетать одежду пастельных тонов.

Как носить одежду пастельных тонов:

Нежные цвета отлично комбинируются с темными расцветками и освежают их. ⠀ Интересные миксы получаются с яркими красками. Особенно, если это оттенки одного цвета. Например, бледно-розовый с красным или лавандовый с фиолетовым. ⠀

Также пастель можно использовать как акцент в комплектах нейтральных цветов. Идеальная пара — с белым цветом.

Пастельные тона прекрасно сочетаются между собой. В одном комплекте могут спокойно уживаться даже 3-4 оттенка. Wow-эффект произойдет, если собрать в образе предметы в одном светлом тоне, включая обувь и сумку.

В каком стиле лучше использовать романтические оттенки? ⠀

Испортить нежный образ сложно, но можно, если перегрузить его излишними деталями (оборками, складками, рюшами). Поэтому используйте их умеренно. В остальном нет никаких ограничений. Позвольте себе все, что предлагает фантазия.