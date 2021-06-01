Минэнерго готовит повышение тарифов на электроэнергию

Проект новой модели специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии, который сейчас обсуждается в Министерстве энергетики, предусматривает постепенное повышение тарифа для населения с дальнейшим переходом к рыночным ценам на протяжении пяти лет, сообщает Интерфакс-Украина.

"По тем обсуждениям, которые проводятся, для определенных категорий планируется даже снизить цену электроэнергии. Средняя цена останется такой же, как и сейчас, а остальным немного повысят", – рассказал и.о. президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

"По моим данным, повышение планируется на 15% в этом году, затем на 15% в следующем, а затем будет происходить постепенный выход на рынок, начиная с тех потребителей, которые платили повышенную цену", – добавил глава "Энергоатома".

Он уточнил, что в части цены продажи электроэнергии "Энергоатомом" в рамках ПСО населению, то, скорее всего, она будет повышена с 15 копеек за кВт-ч в два или три раза. По его словам, на протяжении этого месяца правительство может уже определиться с окончательным вариантом ПСО.