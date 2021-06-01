Зеленский предположил последствия достройки "Северного потока-2"

Президент Владимир Зеленский уверен, что Россия полностью прекратит транзит газа через Украину после достройки и запуска газопровода "Северный поток-2, сообщает Слово и дело.

"Если они достроят "Северный поток-2" - это угроза для энергетической безопасности Украины и Европы. Россия точно нас отключит. Да, у нас есть контракт. Кстати, благодаря Германии и Франции мы в нормандском формате договорились об этом контракте на пять лет.

И из этих пяти лет почти два уже прошли. Через три года этот контракт закончится. Если они завершат техническую сторону "Северного потока-2" в этом году, он заработает через два-три года. И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было" , - сказал Зеленский.

По мнению президента, Россия также будет использовать данный пункт в вопросах Донбасса и Крыма. Он пояснил, как РФ может манипулировать с помощью СП-2.