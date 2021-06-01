Кто стал покупателем самой дорогой машины в мире

Rolls-Royce Boat Tail за 28 миллионов долларов получил уникальное наполнение багажника и эксклюзивный салон, сообщает Автоцентр.

До недавнего момента самым дорогим автомобилем в мире считался подготовленный в единственном экземпляре Bugatti La Voiture Noire приблизительно за 20 миллионов долларов (16,5 млн евро). Но кабриолет Rolls-Royce Boat Tail с ценником в 28 млн долларов перебил рекорд. Тираж автомобиля ограничен тремя экземплярами. Кто уже купил один из них?

Компания не раскрывает имена счастливых владельцев, но СМИ кое-что узнали. Итак, по мнению The Telegraph, владельцами одного из трех Rolls-Royce Boat Tail стали американская поп-звезда Бейонсе и ее супруг Jay-Z. Такой вывод был сделан из ряда деталей, которые указывают именно на эту звездную пару.

Главный довод в пользу этой версии спрятан в багажном отсеке автомобиля под двухстворчатой крышкой из натурального деревянного шпона. Речь идет о специальном наборе для пикника, который включает раскладной стол, стулья, посуду и столовые приборы (ложки, вилки, тарелки и прочее), изящные бокалы и небольшой холодильник для хранения шампанского Armand de Brignac (мы нашли «недорогое» за $500). Именно этот напиток является любимым у звездной пары. И, к тому же, частью производства владеет Jay-Z.

Внешность и окрас кабриолета выдержаны в стиле, который идеально подходит для отдыха на Лазурном побережье. Это место чаще всего посещают знаменитости. Салон машины отделан кожей под названием Blue Ivy – так зовут девятилетнюю дочь пары. Согласны, сомнительная ассоциация… Также известно, что Бейонсе подписала шильдик на корме эксклюзивного Rolls-Royce, а Jay-Z оставил свой автограф на решетке радиатора. Кто станет владельцами двух других экземпляров уникальной модели, пока неизвестно.