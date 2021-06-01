Бельгия отзовет посла в Южной Корее из-за драки его жены

Бельгия отзывает своего посла в Южной Корее Питера Лесквие после инцидента, когда его жена ударила женщину в Сеуле, ссылаясь на международные СМИ, сообщает Буквы.

Инцидент произошел в апреле в сеульском магазине одежды. Тогда жена Лесквие, Сян Сюецю, ударила одну из продавщиц по лицу.

На видео, которое разошлось в сети, видно, как Сян спорит с двумя продавщицами после того, как одна из женщин спросила ее о куртке, в которую она была одета, ошибочно полагая, что она могла ее украсть.

Сотрудница магазина, попыталась взглянуть на этикетку внутри куртки жены посла. Когда она увидела, что куртка была не из магазина, она извинилась и вернулась на свое место, но Сян пошла за ней. После этого она сначала толкнула продавщицу, а затем ударила ее по лицу.

Полиция Сеула сначала заявила, что женщина не может быть привлечена к ответственности из-за дипломатической неприкосновенности. Позже жена бельгийского дипломата встретилась с работниками магазина и извинилась за свое поведение.