ВР одобрила законопроект об основах государственной региональной политики

Верховная Рада на заседании во вторник, 1 июня, одобрила закон об основах региональной госполитики. 247 народных депутатов поддержали соответствующий законопроект №5323, сообщает Вести.

Что предлагает документ:

вводится трехуровневая система стратегического планирования: государство – регион – общество. Предусмотрено наличие утвержденной стратегии в территориальных общинах с населением более 10 тысяч человек и ее соответствие целям Государственной и региональной стратегий развития до 2027 года;

расширяется перечень объектов государственной региональной политики. Кроме привычных административно-территориальных единиц, вводятся определенные типы территорий в регионах, которые требуют особого внимания со стороны государства. Они уже определены в Государственной стратегии регионального развития. Речь идет о сельских территориях, центрах экономического роста, городах, Карпатах, Азов – Черное море и т.д.;

привязка региональных и местных стратегий развития к Государственной стратегии. Усиливается институциональная поддержка регионального развития;

цифровизация процесса управления региональным развитием и внедрение единой геоинформационной системы, которая позволит эффективно оценивать развитие регионов и территориальных общин.

Предлагается дать агентствам регионального развития право предоставлять платные услуги. Основывать эти агентства планируют разрешить не только облгосадминистрациям, но и городским, поселковым и сельским советам.