Межбанк вернулся в рабочий режим

В первый день нового месяца торговля на межбанковском﻿ валютном рынке идет в обычном режиме.

Спрос и предложение сегодня уравновесили друг друга, в результате вся торговля сконцентрировалась в узком диапазоне 27,43-27,45 гривен. К концу обеденного перерыва объем сделок в торговой системе Bloomberg превысил 100 млн долларов (напомним, вчера весь объем за день составил всего 14,5 млн долларов из-за работы рынка в режиме ТОМ).

Незначительно укрепилась гривна и на наличном валютном рынке. Стартовав с 27,45-27,46 гривен, к обеду ценник на продажу наличного «американца» в столице опустился до 27,43-27,44 гривен. При этом, по утверждению операторов валютного рынка, спрос на наличный доллар остается на крайне низком уровне.

Незначительный рост евро на FOREX не привел к росту цены наличного евро, поскольку снижение ценника на наличный доллар компенсировало его. В итоге, сегодня, как и вчера, евровалюту продают по 33,43-33,47 гривны. Евро покупают немного лучше, чем доллар, особенно хороший спрос на евро сохраняется в западных регионах.

Цена на наличный рубль в столице сохраняется на прежнем уровне 3,72-3,75 гривен за 10 рублей. В то же время некоторые сети обменок решили понизить ценник на рубль и выставили его на уровне 3,69-3,70 гривен. Таким образом, наблюдается незначительное укрепление гривны и по отношению к российскому рублю.

Что касается польского злотого, в Киеве его продают по 7,45-7,50 гривен. Интерес к его покупкам сохраняется. В восточных регионах злотый пользуется меньшим спросом, и цены на него там ниже.