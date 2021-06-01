Ученые рассказали о разработке украинских COVID-вакцин

Вакцины от коронавируса разрабатывают в Украине. На данный момент в разработке у ученых находится сразу четыре препарата, двумя из них занимаются в Национальной академии наук Украины, сообщает РБК-Украина.

Когда украинцы смогут прививаться собственными вакцинами и как идет процесс разработки препаратов, рассказал председатель комиссии по биобезопасности и биозащиты при СНБО, академик Сергей Комиссаренко.

По словам специалиста, украинская вакцина может появиться не ранее, чем через год. Однако и эти сроки пока еще не окончательные, может понадобиться больше времени.

"Украинская вакцина будет сделана не ранее, чем через год, а возможно, что и дольше. Если более подробно, то сейчас мы работаем над четырьмя вакцинами. Две вакцины делаются в Национальной академии наук Украины — это так называемые субъединичные вакцины, направленные против S-протеина, шиповидного протеина. Одна вакцина уже сделана, доклинические испытания были проведены - так называемый украино-американский консорциум, где от Украины принимает участие известная диагностическая компания "Диапроф-Мед" , - рассказал Комиссаренко.

Он отметил, что одна из вакцин является аналогом популярных западных препаратов и именно ее считают более перспективной.