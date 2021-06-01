Ливни пока останутся: прогноз погоды на среду

Циклон, который захватил центральные, южные и восточные области, потихоньку начнет смещаться в сторону России, однако на погоду в указанных регионах это существенно не повлияет. В традиционно самых теплых восточных ощутимо похолодает.

В среду, 2 июня, в Западной Украине в течение дня ожидается +15...+17°C, а ночью – от 7 до 11. В Закарпатской, Винницкой и Житомирской областях на 1-2 градуса теплее, чем в остальных. На востоке страны воздух прогреется до 17-19 выше нуля в светлое время и охладится до 11-13 в темное. В Крыму прогнозируют до +20 днем и +14 ночью. Жители всех остальных регионов увидят на своих термометрах 16-18 градусов с отметкой “плюс” в светлое время; ночью – около +8...+11 на севере и в центре, до +13 на юге и юго-востоке.

В областях к югу от Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской, включая названные, будет лить дождь. Самые сильные осадки стоит ждать в Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях. В Крыму дождь незначительный, сосредоточенный на юге и востоке полуострова. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

По всей Центральной, Восточной и Южной Украине, исключая Крым, будет установлен Ⅰ (“желтый”) уровень опасности. Среди причин сильный дождь, шквальный ветер до 15-20 м/с, гроза, град.

О рисках образования пожаров не сообщается.

В Киеве сухо, пасмурно с прояснениями, ночью может быть дождь. Днем температура поднимется до +16...+18°C, ночью – опустится до +8...+10. Скорость ветра – 5-7 м/с.