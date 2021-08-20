Первая помощь при обмороке: главные правила

Обморок — это кратковременная потеря сознания из-за нарушенного кровоснабжения головного мозга. Для полной потери сознания достаточно внезапного прекращения мозгового кровотока на 6–8 секунд, сообщает РБК-Украина.

Чаще всего обморок начинается с головокружения, чувства тошноты, потемнения в глазах, звона в ушах и слабости в ногах. Если вы почувствовали нечто подобное, то чтобы не допустить потери сознания, рекомендуется лечь таким образом, чтобы голова была ниже туловища, а ноги выше. Когда нет возможности лечь, следует сесть и, склонившись вперед, опустить голову между ног как можно ниже, чтобы к ней поступала кровь.

Виды обмороков:

рефлекторный, из-за страха, боли, жары или духоты;

ортостатический, при резком переходе в вертикальное положение;

кардиогенный, при заболеваниях сердца или сосудов, а также из-за нарушений сердечного ритма.

При обмороке обеспечить человеку горизонтальное устойчивое положение. Приподнять ноги повыше и увеличить доступ кислорода. По возможности дать выпить воды.

Прощупать пульс двумя пальцами на шее (в проекции сонной артерии) и послушать дыхание. Убедившись в их наличии, нужно попытаться привести пострадавшего в чувство: потереть ушные раковины, виски, пальцы рук, слегка похлопать по щекам, обрызгать лицо человека холодной водой, поднести к носу ватку или платок, смоченный нашатырным спиртом (аммиак) – 1-2 см от носа (не давать нюхать нашатырь детям!).

Если дыхание и пульс отсутствуют, необходимо приступить к сердечно-легочной реанимации – делаем непрямой массаж сердца и искусственное дыхание («рот в рот»). Вызвать немедленно скорую помощь.

После внезапной потери сознания, особенно если это повторный случай, нужно обратиться за медицинской помощью. Может потребоваться консультация терапевта, кардиолога, невролога. Кроме этого, важно пройти обследования: холтеровское мониторирование, записать ЭКГ и провести МРТ головного мозга. А также исследовать уровень сахара, железа и гормонов щитовидной железы.