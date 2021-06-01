В Раде хотят разрешить обучение в вузах на иностранных языках

Парламентский комитет по вопросам образования и науки предложит Верховной Раде разрешить высшим учебным заведениям преподавание на разных языках для иностранных студентов. В частности, речь идет и о русском языке, сообщает Страна.ua.

Об этом в ходе выступления на форуме "Украина 30. Образование и наука" сообщил глава комитета, народный депутат из пропрезидентской фракции "Слуга народа" Сергей Бабак.

На сегодняшний день в украинских вузах обучение иностранцев происходит на английском и украинском языке. Из-за этого, по мнению Бабака, Украина не может расширить сферу образовательных услуг, которые могли бы получать и соседи из ближнего зарубежья, из-за чего теряет большие внешние рынки.

"Речь идет о том, чтобы позволить обучение в отдельных группах иностранцев на любом языке: университеты на Волыни или Львове могут это делать на польском языке, в Закарпатье учить венгерский, в Черновцах - на румынском языке, в Одессе - на болгарской языке, в Харькове - на русском языке" , - сказал Бабак.

На данный момент, по его подсчетам, в Украине обучаются 70 тысяч иностранных студентов. В случае, если власти разрешат использовать другие языки для преподавания, это может привлечь еще около 20 тысяч человек. Благодаря этому бюджеты вузов получат дополнительно 1,2 млрд гривен, а бюджеты местных громад - 4 млрд гривен, заверил Бабак.