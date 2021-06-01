Россияне не смогут пользоваться украинскими недрами

Верховная Рада приняла за основу законопроект №4187, направленный на поддержку развития отечественных отраслей недропользования. Решение на заседании 1 июня поддержали 292 нардепа, сообщает UBR.

Авторы документа отметили, что его цель – создание прозрачной, удобной и понятной системы пользования недрами, уменьшение чрезмерного государственного влияния на отрасль, а также повышение конкуренции и легализация отношений в сфере.

В частности, законопроектом предлагается ограничить право недропользования для граждан России или юридических лиц, зарегистрированных на ее территории.

Также соответствующее право будет ограничено для юридических лиц, конечным бенефициаром которых являются граждане государства-агрессора, физических и юридических лиц, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).

"С целью урегулирования на законодательном уровне вопроса о повышении экономического уровня жизни граждан Украины, а также с целью непосредственной реализации права собственности украинского народа на недра учтены положения, касающиеся внедрения экономического паспорта украинца и… заключающиеся в предоставлении гражданам Украины права на получение части дохода государства от рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых" , – говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект №4187 был зарегистрирован в парламенте еще 5 октября 2020 года.