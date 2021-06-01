Что ожидается на валютном рынке в среду

Первый день июня на межбанковском﻿ валютном рынке был отмечен оживленной торговлей в узком диапазоне.

В отличие от вчерашних скучных торгов на рынке сегодня в достаточном количестве присутствовали и продавцы, и покупатели валюты. Консенсус по цене был достигнут довольно быстро, и почти вся торговая сессия прошла в узком диапазоне 27,43-27,45 гривен, который периодически сжимался вообще до одной копейки. Спекулянты сегодня решили взять паузу и не «качать» курс, отложив это занятие на завтрашний день. Тем не менее, по итогам дня было зафиксировано незначительное укрепление гривны.

К закрытию торгов вторника опустились на 3,2 копейки на покупке и 6,1 копеек на продаже по сравнению с закрытием понедельника.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,42/27,50 (покупка/продажа).

Торги вторника открылись гораздо уже вчерашнего: спрэд на открытии составил 8 копеек. Почти час ушел на то, чтобы продавцы опустили ценник: первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 27,43 гривен прошла в 9:54. Несколько сделок прошли по цене 27,45 гривен – и это были самые дорогие сделки за сегодня. Все оставшееся время сделки шли по ценам от 27,43 до 27,45 гривен: похоже, рынок нащупал цену, устроившую обе стороны. Небольшое превышение числа продавцов над покупателями позволило последним купить доллар по устраивавшей их цене без особых усилий.

Котировки закрытия – 27,428/27,439 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня составил 118,5 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,439 гривен.

Официальный курс доллара на 2 июня установлен на отметке 27,4381 гривен за доллар, снижение на 2,93 копейки.

Официальный курс евро на 2 июня установлен на отметке 33,5335 гривны за евро, рост на 2,19 копейки.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,2239 . Сегодня евро продолжил рост, начавшийся в понедельник вечером, и достиг отметки 1,2253 доллара, после чего опустился на 17 пунктов ниже.

Российский рубль в течение дня совершал резкие движения между уровнями 73,10 и 73,70 рублей за доллар. Состоянием на 19:00 он торгуется в узком диапазоне 73,44-73,49 рубля за доллар. Укрепление гривны сегодня сказалось на стоимости наличного рубля в Киеве: наряду с предложениями оптовых обменных пунктов на уровне 3,72-3,75 гривны за 10 рублей начали появляться небольшие объемы по 3,69-3,70 гривны.

Что ожидается на валютном рынке в среду

В среду 2 июня на межбанковском валютном рынке ожидается очень динамичная и волатильная торговля. С одной стороны, инвесторы, которые сегодня приобрели на аукционе Министерства финансов ОВГЗ в долларах США, завтра выйдут с покупками этой валюты. С другой, в среду Минфин проведет погашение ОВГЗ на сумму 11,3 млрд гривен, включая купонный доход, и часть этих денег тоже могут оказаться на межбанке с целью конвертации в доллар. В результате наблюдавшийся последние дни тренд на укрепление гривны завтра может смениться очередным кратковременным ростом доллара.

На наличном рынке столицы к вечеру вторника доллар опустился до 27,41-27,42 гривен; начали появляться предложения оптовых сумм и по 27,40 гривен. Создается впечатление, что и завтра доллар продолжит падение. Однако все будет напрямую зависеть от того, как завтра будут развиваться события на межбанковском валютном рынке. Если начнет расти спрос, то ценник на безналичный доллар опять пойдет вверх, а за ним возобновит рост и наличный доллар.

Наличный евро к вечеру вторника продавали по 33,45-33,47 гривны. Рост на FOREX был компенсирован снижением ценника на наличный доллар, в результате стоимость евровалюты почти не изменилась. Однако завтра при малейшем намеке на разворот тренда вверх евро может начать быстро расти в цене. В этом случае он опять станет дороже 33,50 гривен.

Что касается российского рубля, он завтра будет торговаться в широком диапазоне 3,69-3,75 гривны за 10 рублей. Причем более дешевых предложений будет появляться все больше.