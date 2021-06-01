В Киеве 9-бальные пробки: центр парализован (карта)

В Киеве 9-бальные пробки: центр парализован (карта)
Фото: Pixabay

Вторник в Киеве традиционно заканчивается пробками. Самая сложная ситуация сейчас в центре, сообщает Сегодня.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, 1 июня.

Левый берег. На выезде с Троещины небольшие пробки на проспекте Перова.

От станции метро "Левобережная" до "Гидропарка" – перед Русановским мостом на Броварском проспекте. На проспекте Освободителей ДТП.

60b663486ac4f.png

Также авария на Гната Хоткевича. "Стоит" Днепровская набережная.

Пробка на проспекте Николая Бажана в районе станции метро "Харьковская".

60b6636da5e80.png

Возле метро "Бориспольская" на Бориспольском шоссе образовалась небольшая пробка в районе кольца.

Правый берег. Пробка на улице Саперно-Слободской и Южном мосту на Выдубичах.

60b66375cd0ea.png

На Большой Окружной дороге также движение затруднено.

60b6637e7ddfc.png

От метро "Нивки" до метро "Политехнический институт" стоит движение на проспекте Победы.

60b663c219465.png

На Оболони пробка образовалась на улицах Автозаводской, Елены Телиги, Кирилловской, Семена Скляренка, Богатырской. Авария на улице Богатырской.

60b663d05de26.png

Центр. Пробки – на Набережном шоссе, а также Набережно-Крещатицкой от Гаванского моста.

60b663f715b5f.png

Кроме этого на Андреевском спуске, Владимирском спуске, проспекте Победы в районе станции метро Университет, на Бессарабской площади, аллее Героев Крут, бульваре Леси Украинки, Большой Житомирской.

Новости

analytics