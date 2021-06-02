Андре Тан рассказал, как выбрать джинсы, которые всегда в тренде

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как выбрать джинсы, которые будут актуальными всегда, вне зависимости от модного течения, сообщает РБК-Украина.

Дизайнер дал ценные советы в своем Instagram.

Бойфренды, которые переживали колоссальный успех и популярность в последние сезоны, а также скинни сейчас - не самые актуальные. Но если вы любите эту модель, то хотя бы помните: скинни лучше всего сочетаются со стройными ножками и узкими бедрами.

Тем, кто любит эпатажные вещи, отлично подойдут джинсы, выполненные в технике пэчворк. Лучше всего носить их с простыми однотонными вещами.

А вот вещь вне моды и сезонов - джинсы-бойфренды - это вещь на века для любителей классики. Чтобы они не выглядели скучно, носите их с широкими подворотами.

Бойфренды можно смело сочетать с каблуком, но лишь - как один из вариантов, а не спасение на каждый день. Балетки, кеды и кроссовки в некоторых образах с бойфрендами будут смотреться куда более органично.

Андре Тан рассказал, как одеться на собеседование, чтобы работа была ваша

фото: instagram.com/andre_tan_official

фото: instagram.com/andre_tan_official

фото: instagram.com/andre_tan_official