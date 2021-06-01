Деньги на счет Шария вносили наличкой - журналист
Частные лица внесли на счет скандального блогера в российском банке 670 тыс. евро наличными, сообщает Цензор.НЕТ.
Об этом пишет в Facebook журналист и блоггер Сергей Иванов.
"Во-первых, деньги на счет Шария поступали не с другого счета, а были внесены НАЛИЧНЫМИ лицами, имена которых я назову чуть позже. Во-вторых, этими деньгами с московского счета Шарий заплатил за свою испанскую виллу по адресу: Calle Pescadors №7, Bloque A, №1, 43883 Roda de Bera, Tarragona, добавив необходимую сумму со своего счета в Испании. Прямо сейчас этим счетом занимаются испанские правоохранители", - написал Иванов.
По его данным, вилла - не единственная недвижимость Шария в Испании. Также у пропагандиста есть апартаменты в городе Таррагона в автономной Каталонской области.
"Что-то мне подсказывает, что завтра Анатолия ждет яркий день, полный незабываемых впечатлений и нового опыта", - добавил Иванов.
Откуда у экс-прокурора, а сейчас журналиста Сергея Иванова появились такие данные, он не уточняет. Однако ранее советник главы ОП Михаил Подоляк подтвердил факт сотрудничества блогера с Офисом Президента в рамках проекта по освещению "
положительных трендов во внутренней политике".
"Допустим, Иванов работает с нами, почему он не может этого делать? Он может, но, если так, почему вы не хотите об этом сказать? Если вы провели контент-анализ и выяснили, что Иванов работает с нами, в чем тогда вопрос? Ну, работает", - сказал Подоляк, отвечая на вопросы журналистов.