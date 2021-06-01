Меня подставили: опубликовано новое видео с Протасевичем

Опубликован новый отрывок видео допроса задержанного в Минске основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, сообщает УНИАН.

Соответствующий видеосюжет анонсировал белорусский телеканал ОНТ и опубликовал его отрывок. На записи Протасевич заявил, что его подставили.

"Уверен, что меня просто подставили. Потому что я этого нигде не говорил, а как только я это сказал, я сразу оказался в Минске. Вот сразу" , - говорит экс-главред NEXTA.

При этом непонятно, о каких его словах идет речь. Сам сюжет должен выйти в эфир в Беларуси 2 июня.