Именинники 2 июня: какое имя дать ребенку

Каждый человек несколько раз в году отмечает свои именины - день почитания одноименного православного святого. Главными именинами считается тот праздник, что ближе всего к дате рождения человека. Чтобы у ребенка появился ангел-хранитель, при рождении малышу выбирают церковное имя, сообщает УНИАН.

Мужские именины 2 июня 2021 года

Александр: от древнегреческого имени Александрос, что состоит из слов Алекс - "защищать" и Андрос - "мужчина", "человек".

Алексей: от древнегреческого имени Алексиос - "защитник".

Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Иосиф: произошло от древнееврейского имени Йосеф - "Яхве воздаст".

Никита: от древнегреческого имени Никетас, происходящее от никетес - "победитель".

Тимофей: образовано от греческого имени Тимотеос - "почитающий Бога".

Женские именины 2 июня 2021 года

Сюзанна: форма древнееврейского имени Шошана - "лилия", "белая лилия".