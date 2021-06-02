Глава футбольного клуба уволился после откровенной фотосессии

Председатель совета директоров футбольного клуба "Уфа" и по совместительству руководитель общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов покинул оба поста после того, как принял участие в горячей фотосессии. Вместе с ним в ней снялась известная в Уфе журналистка и телеведущая Ульяна Тригубчак, сообщает Обозреватель.

На своей странице в Instagram чиновник заявил, что уходит с должностей с чистой совестью. По его словам, ему не подходит этот род деятельности.

"Ну все, на свободу с чистой совестью. Власть и политика мне не подходят. Радий Фаритович еще слишком долго терпел; видимо, какой-то толк в Арлекине все же видел. Мои искренние поздравления всем, кто так долго ждал! Теперь заживете. Выбирайте новую причину всех бед Башкирии" , – написал Мурзагулов у себя в социальной сети.

Ростислав Мурзагулов ушел в отставку с двух постов. Источник: Instagram Ростислава Мурзагулова

Отметим, что это сообщение появилось на странице Ростислава через сутки после публикации откровенных снимков с Тригубчак. Таким образом они намекнули на наличие между ними любовной связи.

Ростислав Мурзагулов и Ульяна Тригубчак. Источник: Instagram Ростислава Мурзагулова

Ростислав Мурзагулов обнял Ульяну Тригубчак. Источник: Instagram Ростислава Мурзагулова

Ростислав Мурзагулов и Ульяна Тригубчак смотрят в объектив. Источник: Instagram Ростислава Мурзагулова

Ростислав Мурзагулов с расстегнутой рубашкой и Ульяна Тригубчак в белом платье. Источник: Instagram Ростислава Мурзагулова

Ульяна Тригубчак в полупрозрачном бюстгальтере. Источник: Instagram Ростислава Мурзагулова