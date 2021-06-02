В небе произойдет необычное солнечное затмение

В четверг, 10 июня, жители части Земли смогут наблюдать кольцеобразное солнечное затмение. Будет казаться, что на небе вспыхнуло тонкое огненное кольцо, сообщает Обозреватель.

Тень, которую отбросит Луна на Землю, пронесется по ее поверхности со скоростью примерно 1 километр в секунду.

Затмение начнется в начале девятого по всемирному времени в провинции Онтарио (Канада).

Далее лунная тень пересечет Гренландию и Северный полюс и закончится примерно в 11:30 по всемирному времени в России – на острове Новая Сибирь, на западе Чукотского автономного округа, на северо-западе Камчатского края, в Якутии, на севере Магаданской области.

Движение тени и полутеней по поверхности Земли во время затмения 10 июня

Это единственное кольцеобразное затмение, проходящее через Северный полюс в ХХІ веке.

"Луна "отгрызет" примерно треть Солнца – 26,7%. Это будет заметно вооруженным глазом – сквозь СВ-диск или закопченное стеклышко" , – отмечает издание.

В Украине можно будет увидеть лишь частичную фазу солнечного затмения.

Глобальная карта солнечного затмения 10 июня

Отметим, что следующее подобное затмение состоится 21 июня 2039 года.