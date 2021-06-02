Белый дом: встреча Байдена и Путина - не подарок для РФ

Встреча президента США Джо Байдена и российского президента Владимира Путина не будет подарком для России. Вашингтон будет отстаивать свои интересы, сообщает Факты.ICTV.

Об этом заявила на брифинге во вторник заместитель спикера Белого дома Карин Жан-Пьер. Американская администрация хочет встречи, так как ей необходимо разобраться в намерениях РФ.

"Саммит – это не подарок России, а возможность отстаивать американские интересы. Там предстоит много работы" , — заявила представитель Белого дома.

По ее словам, встреча Байдена с Путиным является наиболее эффективным способом понять планы и намерения Кремля.