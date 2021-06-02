Байден озвучил главную террористическую угрозу для США

Президент США Джо Байден назвал сторонников идей превосходства белой расы наибольшей террористической угрозой для страны. Соответствующее заявление американский лидер сделал во время посещения города Талса, сообщает Лента.Ру.

«Мы не можем и не должны предоставлять убежище ненависти. Террористическая деятельность движения превосходства белой расы является сегодня самой смертоносной угрозой для родины. Не ИГ, не "Аль-Каида", а движение превосходства белой расы» , — заявил он.

Как отмечает телеканал, Байден стал первым действующим американским президентом за сто лет, посетившим исторический район Гринвуд в Талсе. В 1921 году здесь произошли крупнейшие в истории США расовые беспорядки.

Ранее Джо Байден называл сторонников идеи превосходства белой расы «душевнобольными и опасными людьми». По его словам, новая администрация изучит влияние бывших военных и полицейских на рост популярности этого движения.