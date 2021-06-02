Врачи рассказали, кому категорически нельзя есть редис

Врачи рассказали, кому категорически нельзя есть редис

Врачи рассказали, для кого противопоказано есть редис, чтобы не навредить здоровью. Весенний овощ, безусловно, полезен, но некоторым людям лучше воздержаться от приготовления салатов с ним и употребления его в качестве гарнира, сообщает РБК-Украина.

В чем вредность и противопоказания редиса

  • Овощ нельзя есть при проблемах с щитовидной.
  • Тем, кто страдает от язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.
  • При обострениях заболеваний желчного пузыря, двенадцатиперстной кишки и печени.

Если же у вас нет таких проблем, редис очень полезен

Редис богат витаминами РР, С, витаминами группы В, также в нем есть большое количество натрия, железа, магния, фосфора, калия и кальция, клетчатка, белок и эфирные масла.

В весеннем овоще всего 15 ккал в 100 граммах. Смело добавляйте его в блюда при диетическом питании.

Врачи говорят, что употребление редиса повышает иммунитет, что помогает бороться с простудными заболеваниями. В зелени редиса много фолиевой кислоты, овощ полезен для женского здоровья и правильного развития плода для беременных. Кроме того овощ снижает содержание сахара в крови и увеличивает уровень гемоглобина.

А клетчатка в овоще налаживает обменные процессы, выводит холестерин и нормализует работу ЖКТ. Также редис имеет желчегонный эффект и снимает отеки.

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